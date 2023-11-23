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Суд продовжив досудове розслідування у справі Коломойського

Рослідування продовжили до 2 лютого 2024 року включно.

Суд продовжив досудове розслідування у справі Коломойського
Фото: Суспільне

Шевченківський районний суд Києва у четвер продовжив досудове розслідування у справі Ігоря Коломойського до 2 березня 2024 року включно, – пише Суспільне.

Прокурори попросили продовження досудового розслідування у справі про заволодіння Коломойським коштів "ПриватБанку". 

За інформацією прокурорів, необхідно більше часу, щоб опитати підозрюваних у кримінальному провадженні, провести слідчі експерименти, судово-економічні експертизи, провести допити свідків, попитати службових осіб "ПриватБанку" тощо.

Захист Коломойського просив суд не задовольняти клопотання прокурора про продовження досудового розслідування.

"Є документи, є фінансові операції, тож у цьому обсяг доказів зводиться не до показів свідків, а до розрахункових операцій", — сказав адвокат Лисак.

Суд зрештою задовольнив клопотання прокурорів продовжити досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше Коломойський передав свої корпоративні права на медіахолдинг 1+1 media в управління трудовому колективу на п'ять років. 24 жовтня Шевченківський райсуд Києва залишив Коломойського під вартою. При цьому захист каже, що у підозрюваного в ізоляторі погіршився стан здоров'я. До цього адвокати Коломойського просили замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 

На початку місяця Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів Коломойського, які просили скасувати заставу у 3,9 мільярда гривень. У вересні бізнесмен отримав три підозри: 2 вересня – щодо легалізації майна та шахрайства. 7 вересня Коломойському та ще пʼятьом працівникам ПриватБанку оголосило підозру Національне антикорупційне бюро. Усіх звинувачують у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку. 

Напередодні Шевченківський районний суд міста Києва відхилив клопотання адвокатів Ігора Коломойського щодо зміни запобіжного заходу на домашній арешт. Бізнесмена залишили під вартою.

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