Суд знову залишив Коломойського під вартою

Шевченківський районний суд міста Києва відхилив клопотання адвокатів Ігора Коломойського щодо зміни запобіжного заходу на домашній арешт. Бізнесмена залишили під вартою.

Про це повідомляє Суспільне.

Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану здоровʼя бізнесмена, однак суддя відхилив клопотання.

Сам Коломойський відмовився коментувати рішення суду.

Нагадаємо, раніше Коломойський передав свої корпоративні права на медіахолдинг 1+1 media в управління трудовому колективу на п'ять років.

24 жовтня Шевченківський райсуд Києва залишив Коломойського під вартою. При цьому захист каже, що у підозрюваного в ізоляторі погіршився стан здоров'я. До цього адвокати Коломойського просили замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

На початку місяця Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів Коломойського, які просили скасувати заставу у 3,9 мільярда гривень.

У вересні бізнесмен отримав три підозри: 2 вересня – щодо легалізації майна та шахрайства. 7 вересня Коломойському та ще пʼятьом працівникам ПриватБанку оголосило підозру Національне антикорупційне бюро. Усіх звинувачують у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

15 вересня оголосили підозру повідомила СБУ. За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Наступного дня Шевченківський суд збільшив заставу з майже 510 до 3,8 млрд гривень.