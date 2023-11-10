Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Німеччина виведе з Польщі свої Patriot
Німеччина виведе з Польщі свої Patriot
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
На 77-му році життя помер засновник видання "Дзеркало тижня" Володимир Мостовий
На 77-му році життя помер засновник видання "Дзеркало тижня" Володимир Мостовий
Росія намагається повернути раніше продану в інші країни зброю, – WSJ
Росія намагається повернути раніше продану в інші країни зброю, – WSJ
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
«Є високий ризик втратити велику кількість дітей, які виїхали, які залишилися на окупованих територіях, яких вивезли в Росію»
«Є високий ризик втратити велику кількість дітей, які виїхали, які залишилися на окупованих територіях, яких вивезли в Росію»
СБУ викрила консулку, яка відкривала візи до України нелегалам з південної Азії для виїзду до ЄС
СБУ викрила консулку, яка відкривала візи до України нелегалам з південної Азії для виїзду до ЄС
ГоловнаСуспільствоЖиття

Суд знову залишив Коломойського під вартою

Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт.

Суд знову залишив Коломойського під вартою
Фото: EPA/UPG

Шевченківський районний суд міста Києва відхилив клопотання адвокатів Ігора Коломойського щодо зміни запобіжного заходу на домашній арешт. Бізнесмена залишили під вартою.

Про це повідомляє Суспільне.

Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану здоровʼя бізнесмена, однак суддя відхилив клопотання.

Сам Коломойський відмовився коментувати рішення суду.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, раніше Коломойський передав свої корпоративні права на медіахолдинг 1+1 media в управління трудовому колективу на п'ять років.

24 жовтня Шевченківський райсуд Києва залишив Коломойського під вартою. При цьому захист каже, що у підозрюваного в ізоляторі погіршився стан здоров'я. До цього адвокати Коломойського просили замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 

На початку місяця Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів Коломойського, які просили скасувати заставу у 3,9 мільярда гривень.

У вересні бізнесмен отримав три підозри: 2 вересня – щодо легалізації майна та шахрайства. 7 вересня Коломойському та ще пʼятьом працівникам ПриватБанку оголосило підозру Національне антикорупційне бюро. Усіх звинувачують у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку. 

15 вересня оголосили підозру повідомила СБУ. За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Наступного дня Шевченківський суд збільшив заставу з майже 510 до 3,8 млрд гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies