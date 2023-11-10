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Міноборони ​планує купити 26 тисяч тонн дизпалива для ЗСУ

Оголошення процедури прямих закупівель відбудеться 10 листопада.

Міноборони ​планує купити 26 тисяч тонн дизпалива для ЗСУ
Ілюстративне фото

Міністерство оборони отримало від Командування Сил логістики Збройних сил України лист щодо нагальної потреби у закупівлі зимового дизельного пального.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що відповідну закупівлю планують розпочати в найкоротшій термін.

"9 листопада Колегіальний орган Міністерства оборони  з питань оборонних закупівель прийняв рішення розпочати цей процес за процедурою прямих закупівель. Міністерство оборони планує купити 26 тисяч тонн дизельного пального Арктика, яке необхідне для ЗСУ", - йдеться в повідомленнію

Оголошення процедури прямих закупівель відбудеться сьогодні, 10 листопада.

Нагадаємо, раніше Міноборони повідомило про закупівлю пів тисячі житлових модулів для розміщення військових у польових умовах.

 

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