Понад 25 атак відбили захисники на Мар'їнському напрямку за добу, – речник Генштабу

Сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, продовжують завдавати ворогу втрат, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог на цьому напрямку вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де наші воїни відбили близько 10 атак противника. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога. На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Вербового та Роботиного Запорізької області, де українські воїни відбили чотири атаки російських окупантів. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Тут ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито дев'ять атак ворога", – сказав він.

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Захисники відбили тут понад 25 атак.

На Шахтарському росіяни безуспішно вели штурмові дії південніше Золотої Ниви та Старомайорського. На Куп'янському безуспішно вів штурмові дії в районах Сеньківки Харківської області, де захисники відбили сім атак.

На Лиманському ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Стельмахівки та Новоєгорівки.

Протягом доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав двох ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.