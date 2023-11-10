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За минулу добу ЗСУ знищили ще 800 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила на війні в Україні 309 520 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 800 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 800 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 310 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 309520 (+800) осіб
  • танків - 5317 (+1)
  • бойових броньованих машин - 10017 (+3)
  • артилерійських систем - 7489 (+14) 
  • РСЗВ - 877 (+2)
  • засоби ППО - 578 (+1)
  • літаків - 322 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5595 (+2)
  • крилаті ракети - 1558 (+1)
  • кораблі / катери - 20 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9876 (+23)
  • спеціальна техніка - 1060 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

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