За минулу добу ЗСУ знищили ще 800 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила на війні в Україні 309 520 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 800 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 310 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 309520 (+800) осіб

танків - 5317 (+1)

бойових броньованих машин - 10017 (+3)

артилерійських систем - 7489 (+14)

РСЗВ - 877 (+2)

засоби ППО - 578 (+1)

літаків - 322 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5595 (+2)

крилаті ракети - 1558 (+1)

кораблі / катери - 20 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 9876 (+23)

спеціальна техніка - 1060 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.