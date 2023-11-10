За минулу добу ЗСУ знищили ще 800 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 800 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 310 тисяч військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 309520 (+800) осіб
- танків - 5317 (+1)
- бойових броньованих машин - 10017 (+3)
- артилерійських систем - 7489 (+14)
- РСЗВ - 877 (+2)
- засоби ППО - 578 (+1)
- літаків - 322 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5595 (+2)
- крилаті ракети - 1558 (+1)
- кораблі / катери - 20 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9876 (+23)
- спеціальна техніка - 1060 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.