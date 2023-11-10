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Уночі росіяни вдарили артилерією по будинках в Нікопольському районі

На Дніпровським захисники збили ворожу ракету. 

Уночі росіяни вдарили артилерією по будинках в Нікопольському районі
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Цієї ночі росіяни вдарили по Мирівській та Червоногригорівській громадах Нікопольського району. Били з важкої артилерії.

Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж теплиць, побита господарська споруда. Люди вціліли, повідомив у Теlegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Цілили по району окупанти й вранці. Знову вгатили по Мирівській громаді. Наслідки уточнюються", – написав він.

Над Дніпровським районом оборонці знищили ракету захисники з ПвК "Схід".

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав двох ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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