Головне за четвер, 9 листопада: бої на Мар’їнському напрямку, ухвалення бюджету-2024

55 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, відставка міністра молоді та спорту. Яким запам’ятається 624-й день повномасштабної війни.

Верховна Рада ухвалила в цілому Державний бюджет на 2024 рік.

Про це повідомила голова Бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа. “До 2 читання проект бюджету зазнав мінімальних змін. Кожна українська гривня піде на захист держави”, - написала Підласа.

Вона зазначила, що план по доходам збільшили на 22,2 млрд грн за рахунок збільшення в основному ПДВ з ввезених в Україну товарів, а також податку на прибуток банків, ввізного мита і рентної плати.

Основна стаття видатків – оборона. 22,1% або 1,69 трлн грн будуть спрямовані для забезпечення сил безпеки та оборони. Передбачені також видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу: 43 млрд грн на виробництво БПЛА, а також 43 млрд грн на виробництво боєприпасів та зброї в Україні.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 55 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав одного ракетного та 13 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 23 безуспішні атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Вербового та Роботиного Запорізької області, де нашими захисниками відбито 4 атаки.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 9 листопада – в нашій новині.

Сьогодні, 9 листопада, Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. “За” проголосували 243 нардепи.

Також депутати повідомили, що заплановане на сьогодні призначення голови Фонду державного майна не відбудеться, бо триває перевірка НАЗК.

Зазначимо, що головою ФДМ збираються призначити керівника Рівненської ОВА Віталія Коваля.

Минулого місяця LB.ua писав про те, що міністр Гутцайт готується покинути посаду, а його наступник – Антон Нікулін – уже пройшов співбесіду. Нікулін наразі обіймає посаду начальника управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради.

Тимчасово обов'язки виконуватиме заступник міністра Матвій Бідний.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру офіцеру, який подарував гранати помічнику Головнокомандувача ЗСУ Геннадію Частякову.

Встановлено, що офіцер придбав без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету.

Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Правоохоронці зазначають, що цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв.

Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів.

Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

У віці 76 років помер відомий український журналіст Володимир Мостовий. Він був засновником та головним редактором відомого тижневика "Дзеркало тижня".

"Ми втратили людину, яка мала енциклопедичні знання, унікальне почуття гумору й такту, оптимізм і колосальну віру в Україну. Сьогодні дуже багато хто втратив не лише Вчителя, а й рідну і близьку людину", — написали журналісти "Дзеркала тижня".

Прощання із Володимиром Мостовим відбудеться в суботу о 12:00 у Великому залі київського крематорію за адресою вулиця Байкова, 16.

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