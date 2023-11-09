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Викрадений росіянами 17-річний Богдан Єрмохін просить Зеленського повернути його в Україну

Адвокатка хлопця попросила президента про "особистий контроль”.

Викрадений росіянами 17-річний Богдан Єрмохін просить Зеленського повернути його в Україну
Фото: Скріншот з відео

Вивезений до Росії 17-річний українець Богдан Єрмохін просить президента Зеленського повернути його в Україну, йдеться у зверненні хлопця.

Звернення сироти Богдана Єрмохіна оприлюднила його адвокатка Катерина Бобровська.

"Я, Єрмохін Богдан, знаходжусь на території Росії та прошу вас, Володимире Олександровичу, допомогти мені повернутись додому", - сказав викрадений росіянами хлопець.

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Катерина Бобровська в свою чергу попросила президента про "особистий контроль стосовно повернення дитини до України".

Укрінформ нагадує, що Росія веде подвійну гру щодо повернення Богдана Єрмохіна в Україну до родички-опікунки. Хлопцю, якому 19 листопада виповниться 18 років, у Росії вручили повістку до військкомату.

Від липня 2022 року Єрмохін робив кілька невдалих спроб повернутися в Україну. Окупанти видали йому російський паспорт.

У липні українські журналісти оприлюднили фільм-розслідування “Список 31”. У ньому розповідається, як навесні 2022 року російська армія разом із колаборатами з ОРДО депортувала до Росії 31 українську дитину, котрих розмістили в “нових сім'ях”. Серед них був і Богдан Єрмохін.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада звернулася до урядів та парламентів світу з проханням засудити Росію за примусову депортацію українських дітей. Майже 20 тисяч дітей були примусово депортовані з України на територію РФ та до тимчасово окупованого Криму.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.

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