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Представник РФ не потрапив до Міжнародного суду ООН, - Зеленський

ООН почала очищатися від зловмисного впливу Росії, наголосив президент України.

Представник РФ не потрапив до Міжнародного суду ООН, - Зеленський
Міжнародний суд ООН
Фото: Суспільне

Вперше в історії ООН її держави-члени відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя в Міжнародному суді ООН.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Вітаємо представників Австралії, Мексики, ПАР, Румунії та США з перемогою на виборах до Міжнародного суду ООН як у Раді Безпеки, так і в Генасамблеї!” - написав Зеленський.

Він наголосив, що ООН почала очищатися від зловмисного впливу Росії.

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Президент України також зазначив, що світ бачить, хто руйнує міжнародне право, а не захищає його.

В свою чергу,  український юрист-міжнародник, суддя Європейського суду з прав людини Микола Гнатовський повідомив, що це другий випадок в історії, коли постійний член Ради Безпеки не буде представлений у Міжнародному Суді ООН. Першою була Великобританія у 2017 році.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти РФ щодо російських "виправдань" її вторгнення в Україну. Йдеться про те, що Росія виправдовувала напад "захистом" від геноциду в Донецькій і Луганській областях.

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