Масові розстріли активістів на Майдані: судитимуть п’ятьох співробітників "чорної роти Беркуту"

Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’яти міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в місті Києві.
Про це повідомляє сайт Офіс генпрокурора.
Розслідуванням встановлено, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в Києві обвинувачені виконали завідомо злочинний наказ та скоїли у співучасті з іншими правоохоронцями низку тяжких та особливо тяжких злочинів, організованих вищим керівництвом держави.
Вони застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. В результаті цього загинуло 48 та отримали вогнепальні поранення 90 мітингувальників.
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Обвинуваченим інкриміновано незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, перевищення службових повноважень, вчинення терористичного акту, умисні вбивства та закінчені замахи на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, а також викрадення табельної вогнепальної зброї (ст. 340, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 КК України).
У зв’язку з переховуванням обвинувачених на території країни – агресора та набуттям ними громадянства РФ, справа в суді буде розглядатися за спеціальною заочною процедурою (in absentia).
Нагадаємо, за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності загалом притягнуто 35 осіб, щодо п'яти з них наразі судом ухвалено вирок, стосовно 20 обвинувачених триває судове провадження, ще відносно 10 підозрюваних досудове розслідування завершене та виконуються вимоги ст. 290 КПК України.