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Масові розстріли активістів на Майдані: судитимуть п’ятьох співробітників "чорної роти Беркуту"

Внаслідок злочинних дій міліціонерів загинули 48 та дістали поранення 90 мітингувальників.

Масові розстріли активістів на Майдані: судитимуть п’ятьох співробітників "чорної роти Беркуту"

Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’яти міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в місті Києві.

Про це повідомляє сайт Офіс генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в Києві обвинувачені виконали завідомо злочинний наказ та скоїли у співучасті з іншими правоохоронцями низку тяжких та особливо тяжких злочинів, організованих вищим керівництвом держави.

Вони застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. В результаті цього загинуло 48 та отримали вогнепальні поранення 90 мітингувальників.

Обвинуваченим інкриміновано незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, перевищення службових повноважень, вчинення терористичного акту, умисні вбивства та закінчені замахи на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, а також викрадення табельної вогнепальної зброї (ст. 340, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 КК України).

У зв’язку з переховуванням обвинувачених на території країни – агресора та набуттям ними громадянства РФ, справа в суді буде розглядатися за спеціальною заочною процедурою (in absentia).

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Нагадаємо, за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності загалом притягнуто 35 осіб, щодо п'яти з них наразі судом ухвалено вирок, стосовно 20 обвинувачених триває судове провадження, ще відносно 10 підозрюваних досудове розслідування завершене та виконуються вимоги ст. 290 КПК України.

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