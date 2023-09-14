​У Києві запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду

Він є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

У Києві розпочав роботу польовий офіс Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

В Україну з цієї нагоди прибув прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

Про це під час брифінгу повідомили Генеральний прокурор Андрій Костін та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

На спільному брифінгу Генпрокурор України Андрій костін зазначив, що робота офісу "допоможе посилити взаємодію між Україною та Міжнародним кримінальним судом", а також підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини росіян.

"Закон має бути на передовій. І я думаю, що те, що ми бачимо у питаннях партнерства Міжнародного кримінального суду з Україною, розбудови партнерства з громадянським суспільством, з іншими державами-членами ООН, державними та недержавними учасниками МКС, — це не просто іскра. Це світанок нового часу, в якому ми повинні проявити, і ми проявляємо, витримку та наполегливість, аби наші слова не були порожніми словами", – сказав Карім Хан.

Цей польовий офіс в Україні є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

Нагадаємо, торік у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.

Цьогоріч улітку США передали докази воєнних злочинів Росії до МКС. Також у Гаазі запрацював Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії.

Після теракту росіян на Каховській ГЕС представники Міжнародного кримінального суду відвідали затоплені райони Херсона.