BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
ГоловнаПраво

​У Києві запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду

Він є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

​У Києві запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду
Андрій Костін і Карім Хан
Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві розпочав роботу польовий офіс Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

В Україну з цієї нагоди прибув прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

Про це під час брифінгу повідомили Генеральний прокурор Андрій Костін та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

На спільному брифінгу Генпрокурор України Андрій костін зазначив, що робота офісу "допоможе посилити взаємодію між Україною та Міжнародним кримінальним судом", а також підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини росіян.

"Закон має бути на передовій. І я думаю, що те, що ми бачимо у питаннях партнерства Міжнародного кримінального суду з Україною, розбудови партнерства з громадянським суспільством, з іншими державами-членами ООН, державними та недержавними учасниками МКС, — це не просто іскра. Це світанок нового часу, в якому ми повинні проявити, і ми проявляємо, витримку та наполегливість, аби наші слова не були порожніми словами", – сказав Карім Хан.

Цей польовий офіс в Україні є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, торік у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.

Цьогоріч улітку США передали докази воєнних злочинів Росії до МКС. Також у Гаазі запрацював Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії

Після теракту росіян на Каховській ГЕС представники Міжнародного кримінального суду відвідали затоплені райони Херсона.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies