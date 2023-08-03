Індія обмежила імпорт ноутбуків, планшетів та персональних комп'ютерів, аби стимулювати місцеве виробництво.

Про це пише Reuters.

“Їхній імпорт буде дозволено за наявності чинної ліцензії на обмежений імпорт”, − йдеться в повідомленні.

У квітні-червні імпорт електроніки, включно з ноутбуками, планшетами та персональними комп'ютерами, становив 19,7 млрд доларів, збільшившись на 6,25% за рік.

“Суть цього кроку полягає в тому, щоб підштовхнути виробництво до Індії”, − сказав Алі Ахтар Джафрі, колишній генеральний директор Асоціації виробників інформаційних технологій електронної промисловості.

Dell, Acer, Samsung, LG, Panasonic, Apple, Lenovo та HP є одними з ключових компаній, що продають ноутбуки на індійському ринку. Значна частина імпортується з таких країн, як Китай.

Нагадаємо, американський виробник мікросхем Advanced Micro Devices (AMD) протягом наступних п'яти років інвестує в Індію близько 400 мільйонів доларів і побудує свій найбільший дизайнерський центр в технологічному центрі Бенгалуру.