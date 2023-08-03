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Індія обмежила імпорт ноутбуків, планшетів та персональних комп'ютерів

Країна хоче стимулювати місцеве виробництво.

Індія обмежила імпорт ноутбуків, планшетів та персональних комп'ютерів
Фото: 4everfoto.blogspot.com

Індія обмежила імпорт ноутбуків, планшетів та персональних комп'ютерів, аби стимулювати місцеве виробництво.

Про це пише Reuters.

“Їхній імпорт буде дозволено за наявності чинної ліцензії на обмежений імпорт”, − йдеться в повідомленні.

У квітні-червні імпорт електроніки, включно з ноутбуками, планшетами та персональними комп'ютерами, становив 19,7 млрд доларів, збільшившись на 6,25% за рік.

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“Суть цього кроку полягає в тому, щоб підштовхнути виробництво до Індії”, − сказав Алі Ахтар Джафрі, колишній генеральний директор Асоціації виробників інформаційних технологій електронної промисловості.

Dell, Acer, Samsung, LG, Panasonic, Apple, Lenovo та HP є одними з ключових компаній, що продають ноутбуки на індійському ринку. Значна частина імпортується з таких країн, як Китай.

Нагадаємо, американський виробник мікросхем Advanced Micro Devices (AMD) протягом наступних п'яти років інвестує в Індію близько 400 мільйонів доларів і побудує свій найбільший дизайнерський центр в технологічному центрі Бенгалуру.

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