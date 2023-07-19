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ВАКС не продовжив строк носіння Трухановим електронного браслету, - САП

Суд не встиг розглянути клопотання САП у відповідні строки.

ВАКС не продовжив строк носіння Трухановим електронного браслету, - САП
Геннадий Труханов
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) не розглянула клопотання прокурора САП про продовження обов’язків, покладених на міського голову Одеси Геннадія Труханова.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

“16.06.2023 прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотанням про продовження строків обовʼязків. Проте суд так і не встиг розглянути указане клопотання у відповідні строки. Як наслідок, строк дії обовʼязків у обвинуваченого сплив 05.07.2023”, – розповіли в САП. 

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В прокуратурі додали, що наразі вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про повторне застосування процесуальних обовʼязків на Труханова.

Уточнюється, що наступне засідання у справі призначено на 26 липня 2023 року.

Нагадаємо, НАБУ та САП підозрювали очільника Одеси та ще декількох місцевих чиновників у заволодінні 185 млн грн з міського бюджету: будівлі заводу "Краян" для мерії було придбано за завищеною вартістю. Пізніше суму оборудки зменшили вдвічі. 

У липні 2019 року Малинівський райсуд Одеси виправдав усіх фігурантів "справи Краян", зокрема очільника Одеси. Однак САП подала апеляцію. А в лютому 2021 року Антикорупційний суд скасував виправдувальний вирок Труханову.

В кінці квітня ВАКС змінив запобіжний захід Труханову та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 866 000 гривень. Тоді колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора Антикорупційної прокуратури про зміну запобіжного заходу Труханову, бо той не вніс застави, а також зменшила її розмір до 13 млн гривень. Після арешту очільник Одеси заявив, що платити не буде. Втім, за нього внесли заставу – 13 мільйонів гривень заплатив депутат від фракції партії Труханова "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра.

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