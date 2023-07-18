ВАКС відмовився відсторонити підозрюваного в хабарництві голову Тернопільської облради

Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонити підозрюваного у корпційному правопорушенні голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

Суддя Ярослав Шкодін не задовольним клопотання прокурора Спеціалізованої антикорпрокуратури. Про це повідомив Центр протидії корупції в Теlegram.

Прокуратура клопотала про відсторонення його від посади голови облради, щоби Головко не мав можливості незаконно впливати на свідків.

Михайла Головка та двох заступників голови військово-цивільної адміністрації (Ігоря Демʼянчука та Ігоря Гайдука) затримали під час отримання хабара. Неправомірну вигоду вони вимагали у бізнесмена, який займався волонтерством і допомагав армії.

Згодом НАБУ оприлюднило відеозапис, на якому зафіксовано розмову посадовців із підприємцем про реалізацію злочинної схеми.

Невдовзі Головко вийшов під заставу в розмірі 805 тисяч гривень. А САП оскаржила запобіжні заходи голові Тернопільської облради та двом заступникам голови Тернопільської ОВА.

Прокуратура заявила, що наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 млн грн для Головка, 10 млн грн – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 млн грн – іншого заступника. До цього апеляція ВАКС частково задовільнила скаргу захисту і пом’якшила "запобіжку" Дем’янчукові – йому дозволили відлучатися з Тернопільської області й не носити електронний браслет. Гайдуку запобіжний захід залишили без змін.

7 липня Головко пропустив судове засідання, бо саме в той день вирішив звернутися по медичну допомогу. Михайло Головко був народним депутатом декількох скликань. Обрався за 164 округом від ВО "Свобода", але був позафракційним. Очолював міжфракційне депутатське обʼєднання "За тверезе майбутнє". Балотувався і в 2019 від того ж округу, але не пройшов.

13 липня почалось засідання щодо його відсторонення, але його довелося відкласти, бо Головко вирішив піти у відпустку. У результаті Головка вирішили не відсторонювати.

До роботи в Раді був бізнесменом, депутатом Тернопільської міської ради від ВО "Свобода" двох скликань, у 2006 і 2007 висувався до Верховної Ради як "свободівець"-списочник. Обласну раду Тернопільської області очолив у листопаді 2020. До отримання посади, в вересні 2020 в своїх соцмережах писав, що подає на уряд до суду, бо вважає "неконституційним" карантин, впроваджений через пандемію ковіду. Він також образливо висловлювався на адресу монобільшості в парламенті і звинувачував їх у тому, що вони "хочуть заборонити нашим дітям ходити до закладів освіти без тотальної вакцинації".

Активно висловлювався на підтримку Дональда Трампа під час виборів 2020 і говорив, що він "осушить гниле, ліберальне болото".

Підозру в хабарництві повʼязав з тим, що йому "мститься" УПЦ МП.