Смертельна ДТП: Вища рада правосуддя продовжила відсторонення судді Олексія Тандира від здійснення правосуддя

Сьогодні, 18 липня, Вища рада правосуддя (ВРП) продовжила до 26 серпня 2023 року тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє ВРП.

Тандир підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України, а саме у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, що передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, що 27 травня 2023 року Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Тандира, а 2 червня цього року тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя на час досудового розслідування – до 25 липня 2023 року. Строк досудового розслідування продовжено до 26 серпня 2023 року.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 17 липня 2023 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 26 серпня 2023 року.

Голову Макарівського районного суду Тандира підозрюють у тому, що він у Києві в ніч на 26 травня збив на блокпосту на смерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.

Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.