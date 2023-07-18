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Смертельна ДТП: Вища рада правосуддя продовжила відсторонення судді Олексія Тандира від здійснення правосуддя

Таке рішення прийнято за результатом розгляду клопотання заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького.

Смертельна ДТП: Вища рада правосуддя продовжила відсторонення судді Олексія Тандира від здійснення правосуддя
Фото: Грунт

Сьогодні, 18 липня, Вища рада правосуддя (ВРП) продовжила до 26 серпня 2023 року тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. 

 Про це повідомляє ВРП. 

Тандир підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України, а саме у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, що передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, що 27 травня 2023 року Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Тандира, а 2 червня цього року тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя на час досудового розслідування – до  25 липня 2023 року. Строк досудового розслідування продовжено до 26 серпня 2023 року.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 17 липня 2023 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 26 серпня 2023 року.

Голову Макарівського районного суду Тандира підозрюють у тому, що він у Києві в ніч на 26 травня збив на блокпосту на смерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.

Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

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