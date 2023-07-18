Майже 8 тис. гектарів згорілої землі та матеріальні збитки – наслідки безглуздого спалювання сухостою, – ДСНС

У 2023 ліквідовано майже 10 тис. загорань у екосистемах і на відкритих територіях.

Майже 8 тис. гектарів згорілої землі, тисячі заживо спалених диких тварин, колосальні матеріальні збитки, задіяні значні людські та технічні ресурси. Такими є наслідки безглуздого спалювання сухостою з початку 2023 року.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Рятувальники зазначають, що у 90% випадків загорянь причина виникнення пожеж в екосистемах – людська недбалість. Деякі господарі бездумно випалюють суху траву, чагарники та сміття. Із випалених місць птахи летять назавжди. А якщо пожежа була масштабною – територія стає непридатною для життя будь-якої живності.

Щодня рятувальники ДСНС гасять до сотні таких пожеж. У 2023 вже ліквідовано майже 10 тис. загорань у екосистемах і на відкритих територіях.

"В Україні триває пожежонебезпечний період! Вітри роблять ситуацію ще небезпечнішою. Будь-яке необережне поводження з вогнем – недопалок, кинутий у лісі, парку, або ж із вікна авто може спричинити масштабну пожежу", – наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, протягом 6-7 липня на території Миколаївської області зареєстровано 28 пожеж на відкритих територіях та в житловому секторі. В одному з випадків займання сухостою призвело до загоряння поля з пшеницею та житлового будинку. Загальна площа, яку пройшов вогонь, склала понад 50 га, знищено 11 господарчих будівель, гараж, 27 га пшениці на корені, пошкоджено житловий будинок, 5 господарчих будівель та сінник.