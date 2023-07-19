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Зараз тривають бої за острови у дельті Дніпра, − британська розвідка

Україна успішно знищила російські човни безпілотниками.

Зараз тривають бої за острови у дельті Дніпра, − британська розвідка

З початку липня 2023 року, ймовірно, посилилися бойові дії у дельті Дніпра.

Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Окрім запеклих боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також ведуть бої за острови у дельті Дніпра.

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“Обидві сторони використовують невеликі швидкі моторні човни, і Україна успішно застосувала односторонні тактичні ударні безпілотні літальні апарати, щоб знищити кілька російських човнів”, − йдеться у повідомленні.

Перед Росією стоїть дилема: чи відповідати на ці погрози посиленням Дніпровської групи військ коштом розтягнутих частин, які стоять перед українським контрнаступом у Запорізькій області.

Нагадаємо, у червні Росія почала передислокацію підрозділів Дніпровського угруповання військ зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямків.

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