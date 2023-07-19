Зараз тривають бої за острови у дельті Дніпра, − британська розвідка

З початку липня 2023 року, ймовірно, посилилися бойові дії у дельті Дніпра.

Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Окрім запеклих боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також ведуть бої за острови у дельті Дніпра.

“Обидві сторони використовують невеликі швидкі моторні човни, і Україна успішно застосувала односторонні тактичні ударні безпілотні літальні апарати, щоб знищити кілька російських човнів”, − йдеться у повідомленні.

Перед Росією стоїть дилема: чи відповідати на ці погрози посиленням Дніпровської групи військ коштом розтягнутих частин, які стоять перед українським контрнаступом у Запорізькій області.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 July 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qHZCYmH3UF — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 19, 2023

Нагадаємо, у червні Росія почала передислокацію підрозділів Дніпровського угруповання військ зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямків.