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Росіяни 72 рази за добу били по Херсонській області, вночі вдарили безпілотниками по Херсону

Одна цивільна людина поранена. 

Росіяни 72 рази за добу били по Херсонській області, вночі вдарили безпілотниками по Херсону
Фото: EPA/UPG

Російська армія 72 рази обстрілювала Херсонську область, випустивши 449 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БпЛА. Одна цивільна людина була поранена. 

По Херсону ворог випустив 31 снаряд. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – зазначив він. 

Крім того, вночі росіяни вдарили по Херсону безпілотниками.

"Близько 2:00 зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні міста. Через удари сталася пожежа у будинку культури, а також пошкоджено двоповерхівку", – повідомив Прокудін.

З-під завалів будинку врятували 89-річну жінку. Вона в задовільному стані. 

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України – задіяли шість крилатих ракет “Калібр” та 35 іранських ударних БпЛА “Шахед-136”. Сили та засоби Повітряних Сил знищили шість крилатих ракет “Калібр” та 31 ударний дрон. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

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