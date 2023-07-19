Росіяни 72 рази за добу били по Херсонській області, вночі вдарили безпілотниками по Херсону

Російська армія 72 рази обстрілювала Херсонську область, випустивши 449 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БпЛА. Одна цивільна людина була поранена.

По Херсону ворог випустив 31 снаряд. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – зазначив він.

Крім того, вночі росіяни вдарили по Херсону безпілотниками.

"Близько 2:00 зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні міста. Через удари сталася пожежа у будинку культури, а також пошкоджено двоповерхівку", – повідомив Прокудін.

З-під завалів будинку врятували 89-річну жінку. Вона в задовільному стані.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України – задіяли шість крилатих ракет “Калібр” та 35 іранських ударних БпЛА “Шахед-136”. Сили та засоби Повітряних Сил знищили шість крилатих ракет “Калібр” та 31 ударний дрон. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.