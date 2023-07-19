Сили ППО збили всі безпілотники в небі над Києвом, запущені ворогом уночі

Попередньо, обійшлося без жертв і руйнувань, але дані ще уточнюють.

Російські окупаційні війська вночі здійснили запуски БПЛА на територію України. Українська ППО над Києвом ліквідувала всі повітряні цілі.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

"Знову атакував столицю "Шахедами". Безрезультатно. Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила всі ворожі дрони", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, обійшлося без жертв і руйнувань, але дані ще уточнюють.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України - задіяли шість крилатих ракет “Калібр” та 35 іранських ударних БпЛА “Шахед-136”. Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість крилатих ракет “Калібр” та 31 ударний дрон. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.