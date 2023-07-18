Спецпризначенці ЦСО “А” СБУ за тиждень знищили значну кількість ворожої техніки та особового складу.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зокрема, українські захисники за тиждень знищили:
- 40 окупантів
- 4 танки
- 5 артилерійських систем і 1 РСЗВ
- 1 систему протиповітряної оборони
- 5 броньовиків і 14 автомобілів
- 6 засобів радіоелектронної боротьби
- 4 вогневі позиції з протитанковим і тяжким піхотним озброєнням
- 16 фортифікаційних споруд
- 2 склади з боєприпасами та 1 з паливно-мастильними матеріалами
Також, разом із артилеристами ЗСУ, додатково було уражено ще 70 окупантів, 2 РСЗВ, 4 броньовики, 9 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки, 11 фортифікаційних споруд і 3 склади з боєприпасами.
Раніше повідомлялось, що на Бахмутському напрямку українські захисники знищили дві машини російських окупантів.
Нагадаємо, під Бахмутом українські військові знищили російський міномет "Тюльпан".