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Спецпризначенці СБУ за тиждень знищили 4 танки та 3 склади окупантів

Також вони знищили російські артсистеми, РСЗВ та бронетехніку.

Спецпризначенці СБУ за тиждень знищили 4 танки та 3 склади окупантів
Фото: Скріншот з відео

Спецпризначенці ЦСО “А” СБУ за тиждень знищили значну кількість ворожої техніки та особового складу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зокрема, українські захисники за тиждень знищили:

  • 40 окупантів
  • 4 танки
  • 5 артилерійських систем і 1 РСЗВ
  • 1 систему протиповітряної оборони
  • 5 броньовиків і 14 автомобілів
  • 6 засобів радіоелектронної боротьби
  • 4 вогневі позиції з протитанковим і тяжким піхотним озброєнням
  • 16 фортифікаційних споруд
  • 2 склади з боєприпасами та 1 з паливно-мастильними матеріалами

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Також, разом із артилеристами ЗСУ, додатково було уражено ще 70 окупантів, 2 РСЗВ, 4 броньовики, 9 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки, 11 фортифікаційних споруд і 3 склади з боєприпасами.

Раніше повідомлялось, що на Бахмутському напрямку українські захисники знищили дві машини російських окупантів.

Нагадаємо, під Бахмутом українські військові знищили російський міномет "Тюльпан".

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