Також вони знищили російські артсистеми, РСЗВ та бронетехніку.

Спецпризначенці ЦСО “А” СБУ за тиждень знищили значну кількість ворожої техніки та особового складу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зокрема, українські захисники за тиждень знищили:

40 окупантів

4 танки

5 артилерійських систем і 1 РСЗВ

1 систему протиповітряної оборони

5 броньовиків і 14 автомобілів

6 засобів радіоелектронної боротьби

4 вогневі позиції з протитанковим і тяжким піхотним озброєнням

16 фортифікаційних споруд

2 склади з боєприпасами та 1 з паливно-мастильними матеріалами

Також, разом із артилеристами ЗСУ, додатково було уражено ще 70 окупантів, 2 РСЗВ, 4 броньовики, 9 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки, 11 фортифікаційних споруд і 3 склади з боєприпасами.

Раніше повідомлялось, що на Бахмутському напрямку українські захисники знищили дві машини російських окупантів.

Нагадаємо, під Бахмутом українські військові знищили російський міномет "Тюльпан".