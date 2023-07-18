Олексій Резніков розповів про результати чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Ramstein

Фокус зустрічі був на ППО, боєприпасах та броні.

14-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Ramstein продемонструвала непохитну підтримку України партнерами.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

Пріоритетом зустрічі було постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України.

Зокрема, фокус був на ППО, боєприпасах та броні.

Олексій Резніков подякував колегам з Люксембургу та Естонії за представлення конкретних кроків для розвитку ІТ-коаліції, а литовським друзям - за ініціативу створення коаліції з розмінування.

Окремо міністр оборони України подякував своєму американському колезі за “керівництво безпрецедентною коаліцією проти зла”.

#Ramstein 14 has demonstrated our partners' unwavering support for Ukraine.

✅Priority: The supply of weapons & equipment urgently required for the liberation of 🇺🇦 territory.

✅Focus: Air defense, ammo, & armor.

✅New initiatives!

✅ Thank you to my colleagues 🇱🇺… pic.twitter.com/n0oXV1qlgE — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 18, 2023

Раніше Олексій Резніков заявив, що може назвати щонайменше сім пакетів військової допомоги, які Україна отримає за підсумками саміту у Вільнюсі. Загалом Україна отримає від міжнародних партнерів понад 1,5 млрд євро військової допомоги, до якої увійдуть ракети далекого радіусу дії SCALP, танки Leopard, додаткові установки Patriot, навчання пілотів на винищувачах F-16. Допомога надійде від Німеччини, Австралії, а також від Норвегії, Британії, Франції, Нідерландів і Канади