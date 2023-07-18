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Олексій Резніков розповів про результати чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Ramstein

Фокус зустрічі був на ППО, боєприпасах та броні.

Олексій Резніков розповів про результати чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Ramstein
Фото: Олексій Резніков

14-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Ramstein продемонструвала непохитну підтримку України партнерами.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

Пріоритетом зустрічі було постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України.

Зокрема, фокус був на ППО, боєприпасах та броні.

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Олексій Резніков подякував колегам з Люксембургу та Естонії за представлення конкретних кроків для розвитку ІТ-коаліції, а литовським друзям - за ініціативу створення коаліції з розмінування.

Окремо міністр оборони України подякував своєму американському колезі за “керівництво безпрецедентною коаліцією проти зла”.

Раніше Олексій Резніков заявив, що може назвати щонайменше сім пакетів військової допомоги, які Україна отримає за підсумками саміту у Вільнюсі. Загалом Україна отримає від міжнародних партнерів понад 1,5 млрд євро військової допомоги, до якої увійдуть ракети далекого радіусу дії SCALP, танки Leopard, додаткові установки Patriot, навчання пілотів на винищувачах F-16. Допомога надійде від Німеччини, Австралії, а також від Норвегії, Британії, Франції, Нідерландів і Канади

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