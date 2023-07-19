Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна негайно потребує посилення можливостей повітряної війни, - Київський безпековий форум

Росія, ймовірно, спромоглася наростити виробництво далекобійних ракет учетверо порівняно з 2021 роком. 

Україна негайно потребує посилення можливостей повітряної війни, - Київський безпековий форум
МіГ-29МУ2 під час льотних випробувань
Фото: defence-ua.com

Україна негайно потребує посилення власних можливостей ведення повітряної війни через значне нарощування Росією виробництва ракет, перевагу у повітрі і зміну тактики на полі бою.

Про це йдеться у воєнно-стратегічному огляді «Повітряні загрози для України», підготовленому Київським безпековим форумом.

Автори зазначають, що ворог застосовує проти України щонайменше 600 літаків з 39 аеродромів, маючи великий резерв підготовлених пілотів. Фронтова авіація росіян масово застосовує нову тактику скидання так званих коригованих авіабомб. Також Росія продовжує масове застосування іранських Шахедів і прагне налагодити їхнє виробництво на своїй території.

Крім того, Росія, ймовірно, спромоглася наростити виробництво далекобійних ракет учетверо порівняно з 2021 роком. 

Підкреслюється, що істотна кількісна та якісна перевага Росії над повітряними можливостями Сил Оборони України може призвести до завоювання Росією контролю над українським небом і до значно більших, ніж сьогодні, втрат від повітряних ударів ворога. Насамперед, Україна може бути неспроможна забезпечити повітряну підтримку власних військ.

У зв’язку з цим безумовним пріоритетом має стати якнайшвидше отримання західної повітряної і далекобійної зброї та засобів протиповітряної оборони в значно більших, ніж нині, обсягах і темпах.

«Вирішальним кроком до набуття таких спроможностей буде постачання в Україну винищувачів F-16 (чи інших винищувачів, які масово перебувають на озброєнні країн НАТО) та всього спектру авіаційної зброї до таких літаків», - наголошується у документі.

Крім того, потрібно забезпечити достатню фінансову, технологічну й іншу підтримку для прискореного розвитку вітчизняного виробництва та ремонту повітряної зброї (дронів, ракет, літаків, гелікоптерів) і засобів ППО.

У найгіршому сценарії розвитку подій автори попереджають про можливість втрати Україною повноцінної протиповітряної оборони унаслідок вичерпання запасу зенітних ракет великої та середньої дальності або знищення засобів ППО. Натомість у разі вжиття необхідних заходів Україна зможе домогтися сталого розвитку власних повітряних можливостей і ефективно протидіяти Росії у небі.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші F-16 мають почати літати в українському небі в кінці першого кварталу 2024 року. 

Раніше очікувалось, що українські пілоти почнуть навчання на F-16 у червні цього року, але графік почав зсуватися.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies