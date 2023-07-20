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Учора ворог завдав 18 ударів по Донеччині, загинула жінка

Росіяни били по 13 населених пунктах.

Учора ворог завдав 18 ударів по Донеччині, загинула жінка

Протягом середи 19 липня окупанти 18 разів обстріляли Донецьку область. Армія РФ атакувала регіон із авіації, БПЛА, РСЗВ "Ураган", "Смерч", "Град", артилерії та мінометів.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, росіяни били по 13 населених пунктах області: містах Авдіївка, Гірник, Костянтинівка, Красногорівка, Сіверськ, селищах Велика Новосілка, Гостре, Курахівка, Південне, селах Ласточкине, Миколаївка, Новий Комар, Пречистівка.

Унаслідок ворожих атак зазнали пошкоджень 25 цивільних об’єктів. Серед них – 16 житлових будинків, мистецька школа, завод, підприємство, господарчі споруди, гараж, автівка.

Окупанти вдарили авіабомбою "ФАБ" по Великій Новосілці: пошкоджені щонайменше 4 приватних оселі. Росіяни також обстріляли з авіації Авдіївку. Внаслідок атаки зруйновано цех та підприємство. В обох випадках загиблих та поранених немає.

Внаслідок обстрілу з артилерії та "Смерчів" Костянтинівки загинула жінка, зруйнований приватний будинок. Миколаївку Костянтинівської територіальної громади ворог обстріляв з артилерії. Через ворожу збройну агресію поранені 2 мирних жителів, пошкоджені 3 приватних оселі, гараж, автівка.

Крім того, сьогодні після опівночі ворог обстріляв "Градами" село Розлив. Росіяни вбили людину, ще одну поранили. Пошкоджень зазнали 2 приватних будинки й автомобіль.

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Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти атакували 10 областей України. Ворожих атак зазнали Сумська, Чернігівська, Луганська, Донецька, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Запорізька та Одеська області. З різних видів озброєння були обстріляні 134 населених пункти та 99 об’єктів інфраструктури. Є загиблі та поранені.

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