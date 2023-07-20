Протягом середи 19 липня окупанти 18 разів обстріляли Донецьку область. Армія РФ атакувала регіон із авіації, БПЛА, РСЗВ "Ураган", "Смерч", "Град", артилерії та мінометів.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, росіяни били по 13 населених пунктах області: містах Авдіївка, Гірник, Костянтинівка, Красногорівка, Сіверськ, селищах Велика Новосілка, Гостре, Курахівка, Південне, селах Ласточкине, Миколаївка, Новий Комар, Пречистівка.

Унаслідок ворожих атак зазнали пошкоджень 25 цивільних об’єктів. Серед них – 16 житлових будинків, мистецька школа, завод, підприємство, господарчі споруди, гараж, автівка.

Окупанти вдарили авіабомбою "ФАБ" по Великій Новосілці: пошкоджені щонайменше 4 приватних оселі. Росіяни також обстріляли з авіації Авдіївку. Внаслідок атаки зруйновано цех та підприємство. В обох випадках загиблих та поранених немає.

Внаслідок обстрілу з артилерії та "Смерчів" Костянтинівки загинула жінка, зруйнований приватний будинок. Миколаївку Костянтинівської територіальної громади ворог обстріляв з артилерії. Через ворожу збройну агресію поранені 2 мирних жителів, пошкоджені 3 приватних оселі, гараж, автівка.

Крім того, сьогодні після опівночі ворог обстріляв "Градами" село Розлив. Росіяни вбили людину, ще одну поранили. Пошкоджень зазнали 2 приватних будинки й автомобіль.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти атакували 10 областей України. Ворожих атак зазнали Сумська, Чернігівська, Луганська, Донецька, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Запорізька та Одеська області. З різних видів озброєння були обстріляні 134 населених пункти та 99 об’єктів інфраструктури. Є загиблі та поранені.