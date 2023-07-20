Окупанти обстріляли ракетами Одесу і область, поранені четверо людей

Уночі 20 липня росіяни обстріляли ракетами різного типу Одесу та Одеську область. В результаті ворожої атаки є руйнування і постраждалі.

Про це повідомив у Telegram голова одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок російських обстрілів у середмісті Одеси є руйнування, здійнялася пожежа на площі 300 квадратних метрів. На місці працюють фахівці відповідних служб.

Начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк уточнила під час телемарафону, що у середмісті Одеси зруйновано адміністративну будівлю. Поранення отримали четверо людей.

В області є влучання у складські приміщення. Інформація про постраждалих уточнюється.

За словами Гуменюк, росіяни били ракетами різного типу. Долучилися до атаки підводний човен, який ніс чергування у Чорному морі, стратегічна авіація з випуском ракет типу Х-22, берегові ракетні комплекси. Загальна кількість бойових цілей перевищила два десятки.

Нагадаємо, Росія атакує Одещину кілька діб поспіль. Уночі 19 липня окупанти обстріляли в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Були влучання у два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранений.

Уночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами "Калібр" з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка.