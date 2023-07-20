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Австралія запровадила санкції проти 45 фізичних та юридичних осіб Росії та Білорусі

Під них, зокрема, потрапили російські міністри та високопосадовці та старший військовий персонал РБ.

Австралія запровадила санкції проти 45 фізичних та юридичних осіб Росії та Білорусі
Фото: rada.gov.ua

 Австралія запровадила сьогодні санкції проти 45 фізичних та юридичних осіб Росії та Білорусі через напад Росії на Україну.

Про це заявила глава МЗС Австралії Пенні Вонг.

Обмеження стосуються 35 організацій російського оборонного, технологічного та енергетичного секторів, а також 10 осіб, зокрема російських міністрів і високопосадовців та старшого військового персоналу Білорусі.

Санкції впроваджено, аби “максимально вплинути на тих осіб та організації, які прямо чи опосередковано підтримують незаконне та аморальне вторгнення Росії в Україну”.

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Обмеження введено проти російських компаній, що постачають передові технології, електроніку та обладнання для збройних сил Росії; російських підприємств, що займаються атомною енергетикою та видобутком ресурсів в Арктиці; першого віцепрем'єра Росії Бєлоусова і віцепрем'єра Чернишенка; основних російських оборонних підприємств, включно з найбільшим російським виробником військових вертольотів і його генеральним директором та білоруських високопосадовців, які загрожували суверенітету та територіальній цілісності України.

Під санкції Австралії потрапили, зокрема:

  • Тетяна Москалькова – Уповноважений з прав людини РФ;
  • Андрій Турчак – перший заступник Голови Ради Федерації;
  • Національний дослідний центр "Курчатовський інститут";
  • відкрите акціонерне товариство "Вертольоти Росії";
  • НПК "Техмаш";
  • ТОВ "Радіоавтоматика";
  • Шадура Вадим – генерал-майор Збройних Сил Республіки Білорусь;
  • Лозицький Олександр – командир в/ч 65408 Лунінецький аеродром ЗС РБ;
  • Кривець Олександр – командир 116-ї гвардійської десантно-штурмової авіаційної Радомської Червонопрапорної бази/Лідський аеродром ЗС РБ;
  • Юрій Пижик – командир білоруської 61-ї винищувальної авіабази/аеродрому Барановичі ЗС РБ;
  • Володимир Лєпін – генеральний директор ВАТ "Концерн Калашников";
  • Микола Колесов – генеральний директор ВАТ "Вертольоти Росії".

Австралія загалом вже наклала санкції на понад 1100 осіб та організацій, які підтримують вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, уряд Великої Британії запровадив санкції проти 14 громадян Росії за спроби влади РФ знищити українську національну ідентичність. Зокрема проти 11 росіян, причетних до примусової депортації українських дітей.

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