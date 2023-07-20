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Росіяни безуспішно намагаються відновити втрачене положення на півночі від Приютного, – речник Генштабу

ЗСУ продовжують наступ на трьох напрямках, на двох – стримують наступ росіян. 

Росіяни безуспішно намагаються відновити втрачене положення на півночі від Приютного, – речник Генштабу
Ілюстративне фото
Фото: Володимир Патола

Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. 

Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ураження артилерією, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На напрямках Мала Токмачка – Вербове, Новоданилівка – Роботине мали успіх.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. У районі н.п. Курдюмівка тривають бої", – зазначив він.

Ворог здійснює безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше Приютного. 

Сили оборони України продовжують стримувати наступ росіян на Купʼянському та Лиманському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. 

Протягом минулої доби ворог задіяв для масованого ракетно-авіаційного удару по території України 16 крилатих ракет морського базування “Калібр”, 8 крилатих ракет Х-22, 6 крилатих ракет “Онікс”, 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БпЛА типу “Shahed”. За результатами бойової роботи протиповітряної оборони знищено 13 крилатих ракет “Калібр”, 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних БпЛА “Shahed”.

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