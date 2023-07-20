РФ атакувала південь України 38 ракетами і дронами. ППО збила 18

Цієї ночі росіяни знову атакували південь України – Одесу та Миколаїв. Ворог випустив 19 крилатих ракет та 19 ударних БпЛА.

Під ударом були порти, причали, житлові будинки і торгові мережі. Про це повідомили в Повітряних силах.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Росіяни випустили:

сім крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим)

чотири крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря)

три крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря)

Пʼять крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим)

19 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 18 повітряних цілей", – повідомили в Повітряних силах.

Знищено:

Дві крилаті ракети морського базування "Калібр"

Три крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К"

13 ударних дронів Shahed-136/131

Нагадаємо, що внаслідок удару по центру Миколаєва поранені щонайменше 18 людей. В Одесі поранені четверо.

З 17 липня, коли РФ односторонньо вийшла з зернової угоди, її війська щоночі атакують портову інфраструктуру, з якої експортували зернові. Унаслідок вчорашнього удару згоріли 60 000 тонн зерна, які мали доставити до Китаю.