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Цього року рекордна кількість абітурієнтів хоче навчатися в Академії СБУ, - ректор Андрій Черняк

На фінальному етапі на одне місце претендують 3 особи.

Цього року рекордна кількість абітурієнтів хоче навчатися в Академії СБУ, - ректор Андрій Черняк
Фото: Пресслужба СБУ

В 2023 році Національна академія Служби безпеки України фіксує значне зростання абітурієнтів, котрі мають бажання навчатися у закладі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“У цьому році найбільший конкурс в історії нашого закладу на навчання у статусі курсанта. Майже 1800 молодих людей подали заяву на вступ до Академії. Тобто на початковому етапі у нас було 12 осіб на місце”, – розповів ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк.

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Він уточнив, що ці заяви були ретельно вивчені, і в результаті лише 400 кращих кандидатів наразі проходять конкурсний відбір. Таким чином, на фінальному етапі на одне місце претендують 3 особи.

Андрій Черняк розповів, що Академія переформатувала навчальні програми. Тепер вони орієнтуються на досвід успішних спецоперацій СБУ. 

Нагадаємо, екскерівник Служби безпеки України Іван Баканов став адвокатом у Полтавській області.

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