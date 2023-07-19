Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
ГоловнаСуспільствоВійна

Польща може передати Україні додаткові винищувачі

У Польщі залишається на озброєнні близько 20 МіГ-29.

Польща може передати Україні додаткові винищувачі
Винищувачі ПС України Міг-29
Фото: defence-ua.com

Поки що Україні було передано Польщею 10 МіГ-29, але Варшава може передати Україні додаткові винищувачі.

Про це повідомив посол України у Польщі Василь Зварич у інтерв'ю Укрінформу.

“Не виключено, що Польща передасть решту – близько 20-ти літаків цього типу, які в них ще залишаються на озброєнні”, - розповів Зварич.

Підписуйтесь на наш Google News

Він уточнив, що швидше за все це станеться після того, як до Польщі почнуть надходити літаки від країн-партнерів. 

Наразі цей процес вже розпочався, оскільки Польща отримала від Південної Кореї перші винищувачі FA-50.

Раніше повідомлялось, що Сили оборони вже використовують на полі бою словацькі та польські МіГ-29.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies