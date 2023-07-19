Польща може передати Україні додаткові винищувачі

У Польщі залишається на озброєнні близько 20 МіГ-29.

Поки що Україні було передано Польщею 10 МіГ-29, але Варшава може передати Україні додаткові винищувачі.

Про це повідомив посол України у Польщі Василь Зварич у інтерв'ю Укрінформу.

“Не виключено, що Польща передасть решту – близько 20-ти літаків цього типу, які в них ще залишаються на озброєнні”, - розповів Зварич.

Він уточнив, що швидше за все це станеться після того, як до Польщі почнуть надходити літаки від країн-партнерів.

Наразі цей процес вже розпочався, оскільки Польща отримала від Південної Кореї перші винищувачі FA-50.

Раніше повідомлялось, що Сили оборони вже використовують на полі бою словацькі та польські МіГ-29.