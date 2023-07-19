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Франція засудила нові удари росіян по Одесі

У Парижі назвали такі удари військовими злочинами.

Франція засудила нові удари росіян по Одесі
Фото: МВС

Франція рішуче засуджує нову серію російських ракетних і безпілотних ударів по Україні, зокрема по Одесі.

Про це повідомляє пресцентр МЗС Франції.

"Ці удари, спрямовані навмисно по цивільній інфраструктурі, зокрема по складах зерна, є військовими злочинами", - заявили у МЗС.

Після того, як Чорноморська зернова угода була поставлена під сумнів, Росія знову безвідповідально ризикує світовою продовольчою безпекою, заявили у відомстві. 

Франція продовжить надавати продовольчу допомогу країнам, найбільш вразливим до продовольчої безпеки, спричиненої російською агресією. Вона також продовжуватиме підтримувати українські суди та Міжнародний кримінальний суд у боротьбі з безкарністю за злочини, скоєні Росією. 

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Вночі 19 липня Росія атакувала в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Зокрема, пошкоджено два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранені.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські терористи під час нічної атаки абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди.

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