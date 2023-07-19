У тому числі 14 дітей.

З початку липня на водоймах України загинула 121 людина, серед яких 14 – діти.

Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники нагадали правила безпеки на воді:

Купайтесь у місцях, де є рятувальні пости. Не відпочивайте біля крутих берегів, у місцях зі стрімкою течією і там, де велись бойові дії.

Обирайте сонячну, теплу та безвітряну погоду. Не можна купатись в холодній воді (нижче +18 градусів Цельсія), щоб не сталося переохолодження організму.

Купання малечі — лише під наглядом дорослих! Дітям, які не вміють плавати, заборонено заходити у воду.

Не купайтесь поодинці та не запливайте за обмежувальні знаки.

Алкоголь та безпека на воді — несумісні.

Нагадаємо, у червні на водоймах країни загинули 120 людей. Серед них 16 дітей.