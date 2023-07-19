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З початку липня на водоймах України загинула 121 людина

У тому числі 14 дітей.

З початку липня на водоймах України загинула 121 людина
Ілюстративне фото: річка Дніпро у Києві
Фото: Вікіпедія

З початку липня на водоймах України загинула 121 людина, серед яких 14 – діти.

Про це повідомляє ДСНС України. 

Рятувальники нагадали правила безпеки на воді: 

  • Купайтесь у місцях, де є рятувальні пости. Не відпочивайте біля крутих берегів, у місцях зі стрімкою течією і там, де велись бойові дії.
  • Обирайте сонячну, теплу та безвітряну погоду. Не можна купатись в холодній воді  (нижче +18 градусів Цельсія), щоб не сталося переохолодження організму.
  • Купання малечі — лише під наглядом дорослих! Дітям, які не вміють плавати, заборонено заходити у воду.
  • Не купайтесь поодинці та не запливайте за обмежувальні знаки.
  • Алкоголь та безпека на воді — несумісні.

Нагадаємо, у червні на водоймах країни загинули 120 людей. Серед них 16 дітей.

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