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У G20 спільну позицію щодо війни в Україні хочуть узгодити до вересневого саміту

Якщо спільну заяву не напрацюють, Індія стане першою з 2008 року головою G-20, яка не змогла опублікувати її. 

У G20 спільну позицію щодо війни в Україні хочуть узгодити до вересневого саміту
Фото: Twitter/G20 India

Головні посередники країн “Групи двадцяти” планують зустрічатися частіше в найближчі тижні, аби спробувати знайти спільну мову щодо того, як описувати війну Росії в Україні до саміту лідерів 9-10 вересня.

Про це пише Bloomberg.

Якщо спільну заяву не напрацюють, Індія стане першою з 2008 року головою G-20, яка не змогла опублікувати її. 

Нью-Делі хоче уникнути такої ситуації, оскільки прем’єр-міністр Нарендра Моді прагне посилити свій вплив міжнародного державного діяча. “У нас буде від 10 до 12 раундів”, − сказав Амітабх Кант, головний перемовник від Індії. 

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Розробка остаточного комюніке вже почалася з віртуальних зустрічей учасників переговорів, далі заплановані особисті перемовини. 

Зустрічі міністрів закордонних справ і фінансів в Індії цього року завершилися без комюніке. США та їхні союзники наполягають на згадці війни президента Володимира Путіна в Україні в комюніке, яке традиційно публікується після саміту глав держав, але Росія та Китай категорично проти цього. 

Всередині групи все ще існують великі розбіжності, сказав Кант. Країни G-20 мають різні національні позиції, і слід враховувати червоні лінії, додав він. Нью-Делі намагається знайти консенсус у низці питань, починаючи від боргової кризи та членства в Африканському Союзі до реформування багатосторонніх банків розвитку. Опис війни Росії в Україні в спільній заяві розглядається як остання перешкода, яку потрібно подолати.

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