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Росія хоче зруйнувати можливість відправлення українського зерна, – Подоляк про удари по Одеській області

Своїми атаками росіяни зафіксували ставлення до продовольчої безпеки. 

Росія хоче зруйнувати можливість відправлення українського зерна, – Подоляк про удари по Одеській області
Фото: МВС

Росія своїми ударами по Одесі та Чорноморську намагається зруйнувати можливість відправлення українського зерна.

Нічним комбінованим масованим ударом ворог зафіксував його ставлення до продовольчої безпеки, африканських країн, ООН та перспектив глобального голоду. Таку думку в twitter висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

"Це прямі удари по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню. Удари по глобальній продовольчій програмі... Тепер питання: чи робитиме пан Гутерріш заяви про «неприпустимість ударів по законній цивільній інфраструктурі»? Чи проводитиме ООН екстрене засідання РБ у зв’язку з навмисним скоєнням Рф терористичного акту проти глобальної продовольчої програми? І що все таки робитимемо з міжнародним правом?" – зазначив він. 

Росіяни били по портовій інфраструктурі Одеської області, де до 17 липня діяв зерновий коридор, дві ночі поспіль. Удари активізувалися саме після односторонньої заяви Москви про вихід із домовленостей із ООН та Туреччиною, які дозволяли експортувати зерно з України до країн, які його потребують.

У ніч на 19 липня російські удари пошкодили два термінали: зерновий та олійний. У ніч на 18 липня ППО збила всі "калібри", які цілили в область. 

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