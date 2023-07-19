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Президент Чилі підтримав Україну на саміті EU-CELAC: "Сьогодні Україна, завтра будь-хто з нас"

Він також наполягав на включенні до спільної декларації саміту фрази "війна проти України".

Президент Чилі підтримав Україну на саміті EU-CELAC: "Сьогодні Україна, завтра будь-хто з нас"
Габріель Боріч
Фото: kuster.ru

Президент Чилі Габріель Боріч назвав вторгнення Росії в Україну "неприйнятною агресивною імперіалістичною війною, яка порушує міжнародне право". Він також наполягав на включенні до Спільної декларації саміту країн Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) та Євросоюзу фрази "війна проти України". 

Про це повідомляє The Brazilian Report.

"Сьогодні це Україна, а завтра це може бути будь-хто з нас. Те, що відбувається в Україні, – це неприйнятна імперіалістична агресивна війна, яка порушує міжнародне право", – сказав Боріч.

Він категорично відкинув кремлівські пропагандистські наративи про "відповідальність обох сторін", що пропонувалися для включення до декларації.

Остаточний текст декларації відмовилася підписувати Нікарагуа (єдина з 60 країн-учасниць), як вона заявила, – через "незгоду з параграфом, який говорить про війну". Куба та Венесуела, у яких теж були подібні заперечення, документ підписали.

Саміт CELAC та Євросоюзу проходив у Брюсселі 17-18 липня.

Нагадаємо, Боріч був обраний президентом Чилі у грудні 2021 року. Він – колишній лідер студентських протестів та наймолодший президент в історії країни.

У квітні президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту Чилі із закликом підтримати рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна. Він також розповів про злочини російських окупантів в Україні.

У травні минулого року делегація парламенту Чилі побувала в Україні. Політики відвідали звільнені від російської окупації українські міста.

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