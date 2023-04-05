Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаПолітика

​Зеленський звернувся до парламенту Чилі: розповів про злочини росіян та закликав підтримати арешт Путіна

"Не можуть бути нормами такі війни, яку зараз веде Росія проти України".

​Зеленський звернувся до парламенту Чилі: розповів про злочини росіян та закликав підтримати арешт Путіна
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту Чилі із закликом підтримати рішення Міжнародного кримінального суду про арешт російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський розповів про злочини російських окупантів в Україні.

"Можливо, десь на вашому континенті, у якихось країнах ще залишилися позитивні чи ностальгічні спогади про період відносин із Радянським Союзом чи про ту Росію, якою вона прикидалася після 1991 року... Але зараз концтабір у Ягідному характеризує, із ким ми маємо справу. Для чого було потрібне таке знущання з людей? Що може бути мотивом, щоб тримати три тижні все село в нелюдських умовах у підвалі? Це фашизм ХХІ століття. Він так діє. Це диктатура. Вона таке робить", - сказав він.

Зеленський наголосив, що у світі не може бути нормою спалення міст і сіл, не можуть бути нормою катівні, якими хтось хоче тримати в покорі людей. Не можуть бути нормою концентраційні чи фільтраційні табори, куди зганяють людей і де вони гинуть.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Не можуть бути нормами такі війни, яку зараз веде Росія проти України. А отже, і сама Росія, якою вона стала, не може і не буде нормою. Це держава-фашист, держава-терорист, держава-зло. Держава, що заслуговує на законне й справедливе ставлення світу – ставлення як до злочинця. Будь ласка, підтримуйте зусилля Міжнародного кримінального суду, який нещодавно видав ордер на арешт російського диктатора. У справі щодо насильницької депортації українських дітей у Росію та спроби знищення їхньої ідентичності через асиміляцію та незаконне усиновлення. Незаконне усиновлення... При живих рідних!", - наголосив президент України.

"Немає такого злочину, який би ще не скоїла Росія, ведучи цю війну. І немає такого народу, який міг би залишитися байдужим чи нейтральним до такого зла. Бо ми всі – люди. Ми всі хочемо, щоб діти наших народів були щасливі, у безпеці, училися й раділи життю, а не малювали на стінах у неволі, у підвалах, у таборах", - додав Зеленський.

Нагадаємо, в травні минулого року делегація парламенту Чилі побувала в Україні. Політики відвідали звільнені від російської окупації українські міста, зокрема: Бучу, Ірпінь і Гостомель, особисто переконавшись у брутальних злочинах РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також