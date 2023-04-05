​Зеленський звернувся до парламенту Чилі: розповів про злочини росіян та закликав підтримати арешт Путіна

Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту Чилі із закликом підтримати рішення Міжнародного кримінального суду про арешт російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський розповів про злочини російських окупантів в Україні.

"Можливо, десь на вашому континенті, у якихось країнах ще залишилися позитивні чи ностальгічні спогади про період відносин із Радянським Союзом чи про ту Росію, якою вона прикидалася після 1991 року... Але зараз концтабір у Ягідному характеризує, із ким ми маємо справу. Для чого було потрібне таке знущання з людей? Що може бути мотивом, щоб тримати три тижні все село в нелюдських умовах у підвалі? Це фашизм ХХІ століття. Він так діє. Це диктатура. Вона таке робить", - сказав він.

Зеленський наголосив, що у світі не може бути нормою спалення міст і сіл, не можуть бути нормою катівні, якими хтось хоче тримати в покорі людей. Не можуть бути нормою концентраційні чи фільтраційні табори, куди зганяють людей і де вони гинуть.

"Не можуть бути нормами такі війни, яку зараз веде Росія проти України. А отже, і сама Росія, якою вона стала, не може і не буде нормою. Це держава-фашист, держава-терорист, держава-зло. Держава, що заслуговує на законне й справедливе ставлення світу – ставлення як до злочинця. Будь ласка, підтримуйте зусилля Міжнародного кримінального суду, який нещодавно видав ордер на арешт російського диктатора. У справі щодо насильницької депортації українських дітей у Росію та спроби знищення їхньої ідентичності через асиміляцію та незаконне усиновлення. Незаконне усиновлення... При живих рідних!", - наголосив президент України.

"Немає такого злочину, який би ще не скоїла Росія, ведучи цю війну. І немає такого народу, який міг би залишитися байдужим чи нейтральним до такого зла. Бо ми всі – люди. Ми всі хочемо, щоб діти наших народів були щасливі, у безпеці, училися й раділи життю, а не малювали на стінах у неволі, у підвалах, у таборах", - додав Зеленський.

Нагадаємо, в травні минулого року делегація парламенту Чилі побувала в Україні. Політики відвідали звільнені від російської окупації українські міста, зокрема: Бучу, Ірпінь і Гостомель, особисто переконавшись у брутальних злочинах РФ.