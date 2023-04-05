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Всі, хто любить Україну, мають об’єднатися навколо ПЦУ, - Порошенко

Люди мають зробити свій вибір, вважає експрезидент. 

Всі, хто любить Україну, мають об’єднатися навколо ПЦУ, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко в інтерв’ю «5 каналу» заявив, що православні віряни мають об’єднатися навколо ПЦУ – канонічної української церкви, яка отримала Томос від Вселенського Патріарха. А колаборанти і зрадники з московського патріархату мають відповідати за свою підривну діяльність перед законом.

«Ми не маємо зупинитися ні перед чи, що створює загрозу державі – підривна робота, яка розповсюджує російські наративи, яка підриває єдність українців, яка розколює українців. Я точно знаю, що є величезна кількість і монахів, священників, які щиро і по-справжньому вірять у Бога. Але вони мають для себе зробити вибір – вони з Україною чи з дияволом. І якщо вони оберуть диявола в обличчі Росії, вбивці Путіна і його підручного Кіріла, то їм нема місця у церкві. Все просто», – вважає експезидент.

При цьому він нагадав, що московська церква позбавлена Томосу. 

«Зараз немає нічого більш ціннішого, ніж єдність. Тому задля збереження країни ми маємо зберегти єдність, маємо забезпечити єдину Православну Церкву України. Всі, хто любить Україну, мають об’єднатися в цій церкві і це буде правильний вихід», – наголосив Порошенко.

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