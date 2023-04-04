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Кулеба і Клеверлі обговорили контрнаступальні плани України

Цього ж дня Кулеба зустрівся з Блінкеном.

Кулеба і Клеверлі обговорили контрнаступальні плани України
Фото: Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і керівник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі під час зустрічі в Брюсселі обговорили посилення контрнаступальних можливостей України.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Я зустрівся з Джеймсом Клеверлі, щоб обговорити посилення контрнаступальних можливостей України. Ми погодилися, що Росія має піти з України, щоб війна припинилася. Я також наголосив, що членство України в НАТО запобігатиме майбутнім агресіям у Європі", – написав Кулеба.

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Нагадаємо, що 4 квітня керівник МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обмінялися думками напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

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