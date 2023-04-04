Кулеба і Клеверлі обговорили контрнаступальні плани України

Цього ж дня Кулеба зустрівся з Блінкеном.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і керівник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі під час зустрічі в Брюсселі обговорили посилення контрнаступальних можливостей України.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Я зустрівся з Джеймсом Клеверлі, щоб обговорити посилення контрнаступальних можливостей України. Ми погодилися, що Росія має піти з України, щоб війна припинилася. Я також наголосив, що членство України в НАТО запобігатиме майбутнім агресіям у Європі", – написав Кулеба.

Нагадаємо, що 4 квітня керівник МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обмінялися думками напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.