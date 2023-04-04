Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
ГоловнаПраво

Судитимуть 15 військових РФ, які насильно утримували в підвалі школи на Чернігівщині 368 людей

Тоді через нелюдські умови утримання та відсутність необхідної медичної допомоги померли 10 цивільних.

Судитимуть 15 військових РФ, які насильно утримували в підвалі школи на Чернігівщині 368 людей
Заручники російських військових у підвалі школи с. Ягідне на Чернігівщині
Фото: Чернігівська обласна прокуратура

15 військовослужбовців РФ постануть перед судом за жорстоке поводження з цивільним населенням – зловмисники насильно утримували в підвалі школи с. Ягідне на Чернігівщині 368 людей.

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Окупантам інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Чернігівська обласна прокуратура

Як встановило слідство, на початку березня 2022 року озброєні вогнепальною зброєю російські військові, перебуваючи в окупованому с. Ягідне Чернігівського району, позбавили волі та насильно утримували в підвалі Ягіднянської школи як "живий щит" 368 людей. Серед них було 69 неповнолітніх. "Таким чином, місцеві мешканці використовувались для прикриття командного пункту від можливих наступальних дій з боку Збройних сил України", – додали в прокуратурі.

Через нелюдські умови утримання та ненадання необхідної медичної допомоги померли 10 цивільних осіб.

У прокуратурі зазначили, що російським військовим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, раніше Чернігівська обласна прокуратура повідомляла, що серед заручників було п'ятеро немовлят.

3 квітня в Ягідному побували віцеканцлер Німеччини Роберт Габек і генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Вони відвідали, зокрема, і згадану школу.

Нагадаємо, що в Ягідному росіяни взаляи в заручники пʼятьох немовлят. Їх утримували разом із іншими мирними в підвалі школи. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також