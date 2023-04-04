Тоді через нелюдські умови утримання та відсутність необхідної медичної допомоги померли 10 цивільних.

Заручники російських військових у підвалі школи с. Ягідне на Чернігівщині

15 військовослужбовців РФ постануть перед судом за жорстоке поводження з цивільним населенням – зловмисники насильно утримували в підвалі школи с. Ягідне на Чернігівщині 368 людей.

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Окупантам інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Чернігівська обласна прокуратура

Як встановило слідство, на початку березня 2022 року озброєні вогнепальною зброєю російські військові, перебуваючи в окупованому с. Ягідне Чернігівського району, позбавили волі та насильно утримували в підвалі Ягіднянської школи як "живий щит" 368 людей. Серед них було 69 неповнолітніх. "Таким чином, місцеві мешканці використовувались для прикриття командного пункту від можливих наступальних дій з боку Збройних сил України", – додали в прокуратурі.

Через нелюдські умови утримання та ненадання необхідної медичної допомоги померли 10 цивільних осіб.

У прокуратурі зазначили, що російським військовим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, раніше Чернігівська обласна прокуратура повідомляла, що серед заручників було п'ятеро немовлят.

3 квітня в Ягідному побували віцеканцлер Німеччини Роберт Габек і генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Вони відвідали, зокрема, і згадану школу.

Нагадаємо, що в Ягідному росіяни взаляи в заручники пʼятьох немовлят. Їх утримували разом із іншими мирними в підвалі школи.