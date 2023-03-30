Офіс Генпрокурора відреагував на відмову французької сторони щодо екстрадиції Жеваго до України

ОГП буде проводити консультації з французькими колегами щодо можливих подальших дій.

Офіс Генерального прокурора прокоментував відмову французької сторони щодо екстрадиції бізнесмена Костянтина Жеваго до України.

Про це йдеться на сайті ОГП.

Офіс Генерального прокурора заявив, що надав французам усі документи та гарантії, необхідні для екстрадиції підозрюваного.

"Як наслідок, французькі прокурори в суді підтримали позицію українських колег стосовно необхідності видачі бізнесмена в Україну. Втім, судова палата Апеляційного суду Шамбері прийняла рішення щодо неможливості екстрадиції бізнесмена", - зазначили в ОГП.

Генпрокуратура хоче офіційно отримати повне рішення суду. Після цього ОГП планує проводити консультації з французькими колегами щодо можливих подальших дій.

Нагадаємо, суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію Костянтина Жеваго. Як ідеться в документі, "суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи з урахуванням усіх доказів та аргументів, наданих стороною захисту".

У грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі. Він перебував у розшуку з 2019 року. Бізнесмена підозрюють в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Компанії Жеваго підозрюються у ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень.