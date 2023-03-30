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Офіс Генпрокурора відреагував на відмову французької сторони щодо екстрадиції Жеваго до України

ОГП буде проводити консультації з французькими колегами щодо можливих подальших дій.

Офіс Генпрокурора відреагував на відмову французької сторони щодо екстрадиції Жеваго до України
Фото: Финансы

Офіс Генерального прокурора прокоментував відмову французької сторони щодо екстрадиції бізнесмена Костянтина Жеваго до України.

Про це йдеться на сайті ОГП.

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Офіс Генерального прокурора заявив, що надав французам усі документи та гарантії, необхідні для екстрадиції підозрюваного. 

"Як наслідок, французькі прокурори в суді підтримали позицію українських колег стосовно необхідності видачі бізнесмена в Україну. Втім, судова палата Апеляційного суду Шамбері прийняла рішення щодо неможливості екстрадиції бізнесмена", - зазначили в ОГП.

Генпрокуратура хоче офіційно отримати повне рішення суду. Після цього ОГП планує проводити консультації з французькими колегами щодо можливих подальших дій.

Нагадаємо, суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію Костянтина Жеваго. Як ідеться в документі, "суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи з урахуванням усіх доказів та аргументів, наданих стороною захисту".

У грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі. Він перебував у розшуку з 2019 року. Бізнесмена підозрюють в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Компанії Жеваго підозрюються у ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень.

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