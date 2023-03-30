Суди Херсонщини мають запрацювати з травня

Вища рада правосуддя ухвалила рішення відтермінувати до 1 травня початок відновлення роботи Херсонського апеляційного суду, Білозерського, Великоолександрівського та Нововоронцовського районних судів.

Про це йдеться на сайті ВРП.

У ВРП пояснили такий крок "безпековими загрозами".

Раніше Вища рада правосуддя уже ухвалювала подібні рішення - спершу до 1 березня, а згодом - до 1 квітня.

У відповідному поданні голови Верховного Суду зазначалося, що є загрози для суддів та учасників процесу в разі відновлення роботи вказаних судів.

Через таке рішення ВРП Одеський апеляційний суд, Київський, Малиновський, Приморський, Суворовський районні суди міста Одеси, Біляївський, Комінтернівський районні суди Одеської області, Теплодарський міський суд Одеської області продовжать розглядати передані справи до 30 квітня включно.

У той же час Вища рада правосуддя вирішила відновити роботу Снігурівського районного суду Миколаївської області – з 1 квітня 2023 року та Березнегуватського районного суду Миколаївської області – з 3 квітня 2023 року.

Нагадаємо, раніше поновити роботу судів Херсона планували 1 лютого, але на заваді стали постійні обстріли міста. Тож на прохання суддів та звернення Державної судової адміністрації ВРП встановила іншу дату відновлення роботи.