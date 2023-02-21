Розглядати справи знову будуть у трьох місцевих судах та апеляційному.

У Херсоні з 1 березня відновлять роботу суди.

Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.

Вища рада правосуддя зазначила, що розглядати справи знову будуть у трьох місцевих судах Херсона та у Херсонському апеляційному суді.

Раніше поновити роботу судів планували 1 лютого, але на заваді стали постійні обстріли міста. Тож на прохання суддів та звернення Державної судової адміністрації встановили нову дату відновлення роботи.

Нагадаємо, Херсон був окупований росіянами з 2 березня 2022 року.

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. Тоді ж у місті почала працювати Нацполіція і повернулося керівництво ОВА.