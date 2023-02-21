У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Херсоні з 1 березня відновлять роботу суди

Розглядати справи знову будуть у трьох місцевих судах та апеляційному.

У Херсоні з 1 березня відновлять роботу суди
Фото: argument.ua

У Херсоні з 1 березня відновлять роботу суди.

Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.

Вища рада правосуддя зазначила, що розглядати справи знову будуть у трьох місцевих судах Херсона та у Херсонському апеляційному суді.

Раніше поновити роботу судів планували 1 лютого, але на заваді стали постійні обстріли міста. Тож на прохання суддів та звернення Державної судової адміністрації встановили нову дату відновлення роботи.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, Херсон був окупований росіянами з 2 березня 2022 року.

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. Тоді ж у місті почала працювати Нацполіція і повернулося керівництво ОВА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також