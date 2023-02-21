Через технічний збій у метро Києва призупиняли продаж паперових квитків

Наразі продаж qr-квитків відновлено на всіх станціях.

У Києві, у вівторок, 21 лютого, зранку стався збій у роботі метро – було призупинено продаж паперових QR-квитків.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Наразі продаж qr-квитків відновлено на всіх станціях.

У столичному метрополітені також нагадали, що окрім паперових квитків, доступні такі засоби оплати проїзду:

Транспортна картка

Qr-код, згенерований у додатку "Київ Цифровий"

Безконтактна банківська картка

Мобільний додатками ApplePay та Google Pay.

Оператором оплати проїзду у громадському транспорті визначено КП ГІОЦ КМР, у разі виникнення запитань просимо телефонувати на гарячу лінію оператора (044) 366 55 55.

Нагадаємо, раніше в метро Києва виник збій системи оплати – не працювали банківські картки.