Відсьогодні Олександр Павлюк приступив до роботи на посаді першого заступника міністра оборони

Відсьогодні, 21 лютого, генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк приступив до роботи на посаді першого заступника міністра оборони.

Про це Олександр Павлюк повідомив у Telegram.

“Я дякую кожному та кожній, з ким мав змогу нарощувати міць Сухопутних військ і боронити нашу незалежність у бойових діях на Сході та Київщині. Ви – гордість Збройних Сил. Ви – ті, хто виборюють Перемогу. Мав за честь робити це пліч-о-пліч із вами! Відсьогодні – на посаді першого заступника Міністра оборони”, - написав він.

Олександр Павлюк зазначив, що співпраця військових і цивільних – єдиний ефективний спосіб здолання ворога.

Нагадаємо, 14 лютого Кабмін призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони України. Водночас уряд звільнив Івана Руснака з посади першого заступника міністра оборони, а Олега Гайдука з посади заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім того, міністр оборони Олексій Резніков подав на погодження президенту кандидатури засновника фонду «Повернись живим» Віталія Дейнегу на посаду заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації та колишнього посла України в Канаді Андрія Шевченка на посаду заступника з питань європейської інтеграції.