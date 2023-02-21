Російські загарбники обстріляли Херсонщину з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, а також - завдали ракетного удару по області.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

За інформацією ОВА, окупанти 58 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА, також по області завдали ракетного удару.

Місто Херсон армія Росії атакувала шість разів. Через обстріли у місті пошкоджено житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники завдали удару по селищу Антонівка на Херсонщині. В результаті загинули двоє людей.

Антонівка розташована в 7 кілометрах від Херсона.