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​Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини

За інформацією ОВА, окупанти 58 разів атакували область.

​Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Російські загарбники обстріляли Херсонщину з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, а також - завдали ракетного удару по області. 

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

За інформацією ОВА, окупанти 58 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА, також по області завдали ракетного удару.

Місто Херсон армія Росії атакувала шість разів. Через обстріли у місті пошкоджено житлові будинки.

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Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники завдали удару по селищу Антонівка на Херсонщині. В результаті загинули двоє людей.

Антонівка розташована в 7 кілометрах від Херсона.

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