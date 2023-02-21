Російські загарбники обстріляли Херсонщину з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, а також - завдали ракетного удару по області.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
За інформацією ОВА, окупанти 58 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА, також по області завдали ракетного удару.
Місто Херсон армія Росії атакувала шість разів. Через обстріли у місті пошкоджено житлові будинки.
Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники завдали удару по селищу Антонівка на Херсонщині. В результаті загинули двоє людей.
Антонівка розташована в 7 кілометрах від Херсона.