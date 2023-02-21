Міністри фінансів G7 обговорять 23 лютого нові заходи проти Росії

Міністри фінансів країн Групи семи (G7) зустрінуться 23 лютого, щоб обговорити заходи проти Росії через її вторгнення в Україну.

Про це заявив у вівторок міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі, пише Reuters.

Японія головуватиме на зустрічі фінансових лідерва і керівників центральних банків країн G7 в індійському місті Бенгалуру.

“Основними темами обговорення будуть підтримка України та санкції проти Росії. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з G7 і міжнародним співтовариством, щоб посилити ефект санкцій для досягнення кінцевої мети – спонукати Росію піти (з території України, - ред.)”, – сказав Сузукі на прес-конференції.

Цього року Японія головує на міністерських зустрічах G7 напередодні саміту лідерів G7 у Хіросімі 19-21 травня. До G7 входять Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

Пізніше цього тижня після зустрічі G7 відбудеться ширша зустріч фінансових лідерів G20 з найбільших економік світу, яку прийматиме в Бенгалуру Індія, яка головує у “Групі двадцяти”. Очікується, що війна в Україні та світова економіка будуть у центрі уваги переговорів G20.

Йтиметься про інфляцію, яку підвищила війна в Росії, ціни на енергоносії та продовольство, а також підтримку країн з ринковою економікою, що переживають боргові проблеми.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про виділення Україні допомоги у $5,5 млрд. У річницю повномасштабного вторгнення Росії він проведе онлайн-саміт G7 за участі президента України Володимира Зеленського.