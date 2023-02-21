У Бородянському ліцеї окупанти знищили і розграбували все майно.

Литва допомагає відновити школу та дитсадок на Київщині, зруйновані російською армією.

Про це йшлося під час візиту у регіон заступника міністра закордонних справ Литви Мантаса Адоменаса, повідомила пресслужба Міносвіти.

Під час активних бойових дій у Київській області та тимчасової окупації селища Бородянський ліцей № 1 зазнав суттєвих руйнувань і пошкоджень – усе майно в закладі освіти було повністю знищено, понівечено та розграбовано російською армією.

Так, у закладі пошкоджено внутрішні та зовнішні стіни, фундамент, дах, вибито вікна, двері тощо.

Окрім того, садок №6 «Радість» в Ірпені унаслідок неодноразових обстрілів пошкоджений на 75%. У дошкільному навчальному закладі знищено всю покрівлю, частково зруйновано зовнішні та внутрішні стіни 2-го поверху.

Також тут розбиті вікна та двері, меблі, кухонне обладнання, пошкоджено електричні мережі, системи тепло-, водопостачання та водовідведення, паркан, ігрові майданчики.

Фото: Міносвіти

Нагадаємо, у Броварах біля Києва з 22 до 24 лютого школи переводять на дистанційне навчання через можливі загрози провокацій та обстрілів військами РФ.