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Литва допомагає відновити школу та дитсадок на Київщині, знищені росіянами

У Бородянському ліцеї окупанти знищили і розграбували все майно.

Литва допомагає відновити школу та дитсадок на Київщині, знищені росіянами
Фото: Міносвіти

Литва допомагає відновити школу та дитсадок на Київщині, зруйновані російською армією.

Про це йшлося під час візиту у регіон заступника міністра закордонних справ Литви Мантаса Адоменаса, повідомила пресслужба Міносвіти.

Під час активних бойових дій у Київській області та тимчасової окупації селища Бородянський ліцей № 1 зазнав суттєвих руйнувань і пошкоджень – усе майно в закладі освіти було повністю знищено, понівечено та розграбовано російською армією. 

Так, у закладі пошкоджено внутрішні та зовнішні стіни, фундамент, дах, вибито вікна, двері тощо. 

Окрім того, садок №6 «Радість» в Ірпені унаслідок неодноразових обстрілів пошкоджений на 75%. У дошкільному навчальному закладі знищено всю покрівлю, частково зруйновано зовнішні та внутрішні стіни 2-го поверху. 

Також тут розбиті вікна та двері, меблі, кухонне обладнання, пошкоджено електричні мережі, системи тепло-, водопостачання та водовідведення, паркан, ігрові майданчики.

Фото: Міносвіти

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Нагадаємо, у Броварах біля Києва з 22 до 24 лютого школи переводять на дистанційне навчання через можливі загрози провокацій та обстрілів військами РФ.

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