До “Армії відновлення” залучено майже 6,5 тисяч безробітних, - Мінекономіки

Вони отримали від держави оплату за виконання робіт з відновлення на загальну суму 40 млн гривень.

Відновленням України, серед інших, займаються і безробітні. Вони займаються суспільно корисними роботами в залежності від потреб конкретного регіону.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

“З початку цього року до “Армії відновлення” було залучено майже 3 тисячі безробітних, які виконують суспільно корисні роботи. Нещодавно такі роботи було розпочато в Миколаївській області, яка стала одинадцятим регіоном, що долучився до проекту. Загалом з початку його старту восени 2022 року майже 6,5 тисяч безробітних отримали від держави оплату за виконання робіт з відновлення на загальну суму 40 млн гривень”, - повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Зазначається, що найбільше безробітних залучено до “Армії відновлення” в Полтавській області - 2018 осіб. За нею йде Київська - 1099 осіб, Сумська - 1064 особи, Донецька - 938 осіб.

За виконання таких робіт безробітні отримують оплату в розмірі щонайменше 6,7 тис. гривень. Це більше, ніж середній розмір виплати допомоги з безробіття, який отримує людина, перебуваючи на обліку в центрі зайнятості.

Безробітних залучають до розбору завалів і відновлення житлових будинків, пошкоджених в результаті бойових дій, облаштування підвальних приміщень під укриття, фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі військовим, плетіння маскувальних сіток, надання соціальних послуг в Пунктах незламності.

Нагадаємо, в Україні створили Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Воно має займатись відбудовою житла, яку влада буде проводити по всій країні. Нова структура постала на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг.