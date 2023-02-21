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Дефіциту потужності в енергосистемі України немає вже десятий день поспіль, - Шмигаль

Дефіцит не прогнозують за умови відсутності нових атак Росії.

Дефіциту потужності в енергосистемі України немає вже десятий день поспіль, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Фото: Пресслужба Дениса Шмигаля

Дефіциту потужності в енергосистемі України немає вже десятий день поспіль.

Про це повідомив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, наразі дефіцит не прогнозують, але за умови, що не буде нових атак РФ.

Він висловив подяку енергетикам і ремонтним бригадам, які "роблять неймовірну роботу".

Нагадаємо, 21 лютого за дорученням Укренерго у Київській області проводять заміри споживання електроенергії. Тож в області не будуть застосовувати графіки відключень.

Протягом доби 21 лютого сильний вітер пошкодив лінії електропередач в центральних та західних регіонах України. У Міненерго заявив, що енергосистема продовжує стабільно працювати із резервом потужності.

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