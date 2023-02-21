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Сильний вітер пошкодив лінії електропередач в центральних та західних регіонах країни, - Галущенко

Найбільше - у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів. 

Сильний вітер пошкодив лінії електропередач в центральних та західних регіонах країни, - Галущенко
Фото: ukrinform.ua

Протягом останньої доби сильний вітер пошкодив лінії електропередач в центральних та західних регіонах країни.  

Про це повідомляє Міненерго. 

“Сьогодні, у вівторок 21 лютого, енергосистема продовжує стабільно працювати із резервом потужності”, - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

За його даними, сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії, маючи достатній резерв потужності для зростаючого попиту.

При цьому він повідомив, що, на жаль, протягом останньої доби сильними поривами вітру пошкоджено лінії електропередачі в центральних та західних регіонах країни. Найбільше - у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів. Енергетики активно працюють і до кінця дня планують відновити там електропостачання.

Нагадаємо, раніше український уряд повідомив, що ремонти пошкодженого російськими обстрілами енергообладнання розтягнуться на багато місяців.

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