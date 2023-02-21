Зрадник також супроводжував російські війська, які штурмували українських селища і намагались прорватися до Києва.

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в Київській області. Ним виявився староста селища Озера Гостомельської громади, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що 24 лютого минулого року чоловік зорієнтував на місцевості окупантів під час їхнього наступу на Київ. Саме він надав рашистам маршрути доріг для просування їхніх військових колон у напрямку столиці через Гостомель та Мощун.

Зрадник також супроводжував російські батальйонно-тактичні групи, які штурмували обидва українських селища і намагались прорватися до Києва.

Під час захоплення частини області він отримав від агресора автомат АК-74С та нарукавну пов’язку білого кольору, як розпізнавальний знак російських окупантів. У такому вигляді він особисто брав участь у патрулюванні місцевих населених пунктів і "зливав" до штабу загарбників адреси помешкань українських патріотів.

Крім того, він організовував "розквартирування" особового складу російських військових в оселях людей, які виїхали, а також передавав загарбникам комунальний автотранспорт.

Після звільнення регіону зрадник залишився у селищі, сподіваючись уникнути правосуддя. Однак, його затримали співробітники СБУ за місцем його проживання поблизу Гостомеля.

Наразі зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). А суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року в Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча" – це кордон з Білоруссю.

Колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і селищ області, (Ірпінь, Буча, Гостомель, та інші) завдавши там значних руйнувань і людських жертв.

На початку квітня Збройні сили України звільнили Київщину від російських окупантів.